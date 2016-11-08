Вибори президента США - трансляція
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У США стартував день голосування на президентських виборах. Згідно з даними останніх соцопитувань CNN, за кандидатку від демократів Хілларі Клінтон готові проголосувати 44 відсотки виборців. За республіканця Трампа — 39 відсотків, повідомляє УНН.
Голосуванням в містечку Діксвілл-Нотч на півночі штату Нью-Гемпшир розпочалися у вівторок загальні вибори в США. За традицією, яка зародилася в 1960 році, в цьому населеному пункті люди мають право висловити свої вподобання щодо кандидатів опівночі за місцевим часом (07:00 за Києвом), тобто за кілька годин до відкриття дільниць в інших частинах країни.
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Дільниці для голосування відкрили у низці штатів США. Так, голосування на виборах президента США розпочалося з штату Вермонт, згодом - у Нью-Йорку, штату Коннектикут, частині штату Індіана, частині Кентуккі, Мену, Нью-Джерсі і Вірджинії.
Американський космонавт Шейн Кімброу, перебуваючи на Міжнародній космічній станції (МКС), відправив єдиний голос з космосу на Землю на виборах в США.
Японський банк Nomura прогнозує, що перемога на виборах у США Дональда Трампа може коштувати азійським фондовим ринкам до 6% втрат.
У свою чергу Президент України Петро Порошенко заявив, що розраховує на відповідальний вибір американцями нового президента США.
Тоді як кандидат у президенти США Д.Трамп визначився, за кого проголосує на виборах.
Крім того, левиця та ведмідь з російського зоопарку передбачили результати виборів в США. А відомий сайт статистичних прогнозів FiveThirtyEight віддав кандидату у президенти США від Демокартичної партії Хілларі Клінтон 71,6% шансів на перемогу.
Зазначимо, майже 45 млн американців взяло участь у дострокових виборах у США, що є рекордною цифрою для країни.
Як повідомили УНН у посольстві США в Україні, на виборах президента США в Україні можуть проголосувати понад 8 тисяч американців.
Результати загального голосування оголошуються 9 листопада. Однак, офіційні результати виборів будуть оголошені після голосування виборників, яке відбудеться 19 грудня. Разом з президентом тоді ж буде обраний віце-президент США.