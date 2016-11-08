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15 марта, 19:03 • 113536 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161806 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127804 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111382 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104750 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100949 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Выборы президента США - трансляция

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Д.Трампа - 39 процентов, сообщает УНН.

Голосованием в городке Диксвилл-Нотч на севере штата Нью-Гемпшир начались во вторник всеобщие выборы в США. По традиции, которая зародилась в 1960 году, в этом населенном пункте люди имеют право высказать свои предпочтения относительно кандидатов в полночь по местному времени (07:00 по Киеву), то есть за несколько часов до открытия участков в других частях страны.

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Участки для голосования открыли в ряде штатов США. Так, голосование на выборах президента США началось из штата Вермонт, затем - в Нью-Йорке, штат Коннектикут, части штата Индиана, части Кентукки, Мен, Нью-Джерси и Вирджинии.

Американский космонавт Шейн Кимброу, находясь на Международной космической станции (МКС), отправил единственный голос из космоса на Землю на выборах в США.

Японский банк Nomura прогнозирует, что победа на выборах в США Дональда Трампа может стоить азиатским фондовым рынкам до 6% потерь.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на ответственный выбор американцами нового президента США.

Тогда как кандидат в президенты США Д.Трамп определился, за кого проголосует на выборах.

Кроме того, львица и медведь российского зоопарка предсказали результаты выборов в США. А известный сайт статистических прогнозов FiveThirtyEight отдал кандидату в президенты США от Демокартичнои партии Хиллари Клинтоне 71,6% шансов на победу.

Отметим, почти 45 млн американцев приняли участие в досрочных выборах в США, что является рекордной цифрой для страны.

Как сообщили УНН в посольстве США в Украине, на выборах президента США в Украине могут проголосовать более 8 000 американцев.

Результаты общего голосования объявляются 9 ноября. Однако, официальные результаты выборов будут объявлены после голосования выборщиков, которое состоится 19 декабря. Вместе с президентом тогда же будет избран вице-президент США.

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