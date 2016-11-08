Выборы президента США - трансляция
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Д.Трампа - 39 процентов, сообщает УНН.
Голосованием в городке Диксвилл-Нотч на севере штата Нью-Гемпшир начались во вторник всеобщие выборы в США. По традиции, которая зародилась в 1960 году, в этом населенном пункте люди имеют право высказать свои предпочтения относительно кандидатов в полночь по местному времени (07:00 по Киеву), то есть за несколько часов до открытия участков в других частях страны.
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Участки для голосования открыли в ряде штатов США. Так, голосование на выборах президента США началось из штата Вермонт, затем - в Нью-Йорке, штат Коннектикут, части штата Индиана, части Кентукки, Мен, Нью-Джерси и Вирджинии.
Американский космонавт Шейн Кимброу, находясь на Международной космической станции (МКС), отправил единственный голос из космоса на Землю на выборах в США.
Японский банк Nomura прогнозирует, что победа на выборах в США Дональда Трампа может стоить азиатским фондовым рынкам до 6% потерь.
В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на ответственный выбор американцами нового президента США.
Тогда как кандидат в президенты США Д.Трамп определился, за кого проголосует на выборах.
Кроме того, львица и медведь российского зоопарка предсказали результаты выборов в США. А известный сайт статистических прогнозов FiveThirtyEight отдал кандидату в президенты США от Демокартичнои партии Хиллари Клинтоне 71,6% шансов на победу.
Отметим, почти 45 млн американцев приняли участие в досрочных выборах в США, что является рекордной цифрой для страны.
Как сообщили УНН в посольстве США в Украине, на выборах президента США в Украине могут проголосовать более 8 000 американцев.
Результаты общего голосования объявляются 9 ноября. Однако, официальные результаты выборов будут объявлены после голосования выборщиков, которое состоится 19 декабря. Вместе с президентом тогда же будет избран вице-президент США.