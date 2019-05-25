Веслувальники з України вибороли медалі етапу КС в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Українські веслувальники завоювали три медалі на етапі Кубку світу в Познані (Польщі), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію каное України.
На дистанції 500 метрів серед одиночок у дівчат одразу дві українки піднялися на п’єдестал. Анастасія Четверікова перемогла, а Людмила Лузан посіла третє місце. Між ними опинилася представниця Китаю.
Ще одну “бронзу” на дистанції 500 м для команди принесла каное-двійка у складі Дмитра Янчука і Тараса Міщука.
Відзначимо, що українська команда пропустила вперед себе Китай (“золото”) і Польщу (“срібло”).