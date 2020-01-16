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Верховний суд визнав незаконною угоду, яка дозволила заволодіти 300 млн грн “Енергоринку”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховний Суд підтримав Національне бюро у питанні визнання недійсним договору позики між ТОВ “Токмак Солар Енерджі” та ПП “Компанія “Пріма-Транс”, укладення якого сприяло заволодінню 300 млн грн “Енергоринку”. Про це УНН повідомляє з повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ. 

Верховний суд визнав незаконною угоду, яка дозволила заволодіти 300 млн грн “Енергоринку”

“Верховний Суд підтримав Національне бюро у питанні визнання недійсним договору позики між ТОВ “Токмак Солар Енерджі” та ПП “Компанія „Пріма-Транс“, укладення якого сприяло вчиненню корупційного злочину — заволодінню понад 300 млн грн ДП „Енергоринок“. 13 січня 2020 року ВС залишив без змін рішення попередніх судових інстанцій, винесених у цьому судовому процесі на користь Національного бюро”, — йдеться в повідомленні.

Так, згаданий позов Національне бюро подало до Господарського суду Запорізької області у листопаді 2018 року на підставі матеріалів, зібраних в ході досудового розслідування, яке детективи НАБУ розпочали восени 2017 року.

“Слідство здобуло докази, що приватна компанія на підставі фіктивних документів про введення в експлуатацію комплексу електростанції з вироблення сонячної електроенергії майже на рік раніше від фактичної побудови отримала більш високий „зелений тариф“, чим змусила ДП „Енергоринок“ незаконно переплатити лише за чотири роки понад 300 млн грн.

Враховуючи, що „зелений“ тариф на вказаний комплекс встановлений до 1 січня 2030 року, сума збитків від такої діяльності може становити близько 1,7 млрд грн”, — зазначається в повідомленні.

Такого, у березні 2019 року суд першої інстанції задовольнив позов Національного бюро. Згодом, у жовтні 2019 року з таким рішенням погодився Центральний апеляційний господарський суд. Наразі таку ж позицію висловив і Верховний Суд.

Рішення Верховного Суду є остаточним і створює передумови для відшкодування незаконно отриманих коштів.

“Водночас притягнути до відповідальності осіб, задіяних у наведеній схемі з завдання збитків ДП „Енергоринок“, наразі не виявляється можливим, оскільки кримінальне провадження, в межах якого досліджували описаний злочин, в травні 2019 року закрито”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що рішення проблеми заборгованості ДП “Енергоринок” лежить у законодавчій площині і новий парламент повинен це зробити в першочерговому порядку.

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