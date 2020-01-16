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Верховный суд признал незаконной сделку, которая позволила завладеть 300 млн грн "Энергорынка"

Киев • УНН

 • 13290 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховный Суд поддержал Национальное бюро в вопросе признания недействительным договора займа между ООО "Токмак Солар Энерджи" и ЧП "Компания "Прима-Транс", заключение которого способствовало овладению 300 млн грн "Энергорынок". Об этом УНН сообщает со сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Верховный суд признал незаконной сделку, которая позволила завладеть 300 млн грн "Энергорынка"

“Верховный Суд поддержал Национальное бюро в вопросе признания недействительным договора займа между ООО “Токмак Солар Энерджи” и ЧП “Компания „Прима-Транс“, заключение которого способствовало совершению коррупционного преступления — завладение более 300 млн грн ГП „Энергорынок“. 13 января 2020 года ВС оставил без изменений решение предыдущих судебных инстанций, вынесенных в этом процессе в пользу Национального бюро”, — говорится в сообщении.

Так, упомянутый иск Национальное бюро подало в Хозяйственный суд Запорожской области в ноябре 2018 года на основании материалов, собранных в ходе досудебного расследования, детективы НАБУ начали осенью 2017 года.

“Следствие получило доказательства, что частная компания на основании фиктивных документов о вводе в эксплуатацию комплекса электростанции по выработке солнечной электроэнергии почти на год раньше фактической построения получила более высокий „зеленый тариф“, чем заставила ГП „Энергорынок“ незаконно переплатить лишь за четыре года более 300 млн грн.

Учитывая, что „зеленый“ тариф на указанный комплекс установлен до 1 января 2030 года, сумма убытков от такой деятельности может составлять около 1,7 млрд грн”, — отмечается в сообщении.

Такого, в марте 2019 года суд первой инстанции удовлетворил иск Национального бюро. Впоследствии, в октябре 2019 года с таким решением согласился Центральный апелляционный хозяйственный суд. Сейчас такую же позицию выразил и Верховный Суд.

Решение Верховного Суда является окончательным и создает предпосылки для возмещения незаконно полученных средств.

“Вместе с тем привлечь к ответственности лиц, задействованных в приведенной схеме с нанесения ущерба ГП „Энергорынок“, пока не представляется возможным, поскольку уголовное производство, в рамках которого исследовали описанное преступление, в мае 2019 закрыто”, — говорится в сообщении.

Напомним, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что решение проблемы задолженности ГП “Энергорынок” лежит в законодательной плоскости и новый парламент должен это сделать в первоочередном порядке.

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