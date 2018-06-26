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Верховний суд США визнав правомірність імміграційного указу Трампа

Верховний суд США визнав правомірність імміграційного указу Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Верховний суд США у вівторок визнав правомірність імміграційного указу американського президента Дональда Трампа, який є вже третім, про відмову у видачі віз на в'їзд в країну громадянам ряду мусульманських держав. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

П'ять суддів виступили за ініціативу вашингтонської адміністрації, четверо були проти. У постанові зазначається, що президент "не порушив закон" США, коли видав імміграційний указ.

В кінці грудня апеляційний суд дев'ятого округу США в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) визнав, що положення документа виходять за рамки повноважень американського лідера. Як зазначається в рішенні, діюча адміністрація, зокрема, не представила переконливих доказів того, що жителі ряду країн, яким, за задумом Вашингтона, повинні принаймні на час відмовити у видачі віз на в'їзд в США, становлять небезпеку для американської безпеки.

Крім того, згідно з постановою, передбачені указом заходи не повинні застосовувати по відношенню до людей, що мають міцні зв'язки з США.

Як повідомляв УНН, США потрібні люди, які повернуть країні колишню велич, а нелегальних мігрантів треба без суду повертати додому. Про це президент США Дональд Трамп повідомив в своєму Twitter.

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