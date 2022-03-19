Верховний суд Бразилії призупинив Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораес у п’ятницю наказав призупинити додаток для обміну повідомленнями Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораес у п’ятницю наказав призупинити додаток для обміну повідомленнями Telegram, заявивши, що він неодноразово відмовлявся виконувати судові розпорядження щодо заморожування облікових записів, що поширюють дезінформацію, або дотримання законів країни.
У відповідь засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров вибачився за "недбалість" компанії та попросив суд відкласти його рішення на кілька днів, оскільки він намагається покращити дотримання вимог.
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"Я впевнений, що як тільки буде створений надійний канал зв’язку, ми зможемо ефективно обробляти запити на видалення публічних каналів, які є незаконними в Бразилії", — написав він.
Мораес також наказав Apple і Google допомогти заблокувати користувачів на їхніх платформах від можливості використовувати Telegram у Бразилії. І Apple, і Google відмовилися від коментарів.
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