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Верховний суд Бразилії призупинив Telegram

Верховний суд Бразилії призупинив Telegram

Київ • УНН

 • 114965 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораес у п’ятницю наказав призупинити додаток для обміну повідомленнями Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораес у п’ятницю наказав призупинити додаток для обміну повідомленнями Telegram, заявивши, що він неодноразово відмовлявся виконувати судові розпорядження щодо заморожування облікових записів, що поширюють дезінформацію, або дотримання законів країни.

У відповідь засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров вибачився за "недбалість" компанії та попросив суд відкласти його рішення на кілька днів, оскільки він намагається покращити дотримання вимог.

Цитата

"Я впевнений, що як тільки буде створений надійний канал зв’язку, ми зможемо ефективно обробляти запити на видалення публічних каналів, які є незаконними в Бразилії", — написав він.

Мораес також наказав Apple і Google допомогти заблокувати користувачів на їхніх платформах від можливості використовувати Telegram у Бразилії. І Apple, і Google відмовилися від коментарів.

Додамо

​Українці допомогли кіберполіції заблокувати 1500 ворожих ресурсів.

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