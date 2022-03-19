Верховный суд Бразилии приостановил Telegram

Детали

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес в пятницу приказал приостановить приложение для обмена сообщениями Telegram, заявив, что он неоднократно отказывался выполнять судебные предписания о заморозке учетных записей, которые распространяют дезинформацию, или соблюдения законов страны.

В ответ основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров извинился за "халатность" компании и попросил суд отложить его решение на несколько дней, так как он пытается улучшить соблюдение требований.

Цитата

"Я уверен, что как только будет создан надежный канал связи, мы сможем эффективно обрабатывать запросы на удаление публичных каналов, которые являются незаконными в Бразилии", — написал он.

Мораес также приказал Apple и Google помочь заблокировать пользователей на их платформах от возможности использовать Telegram в Бразилии. И Apple, и Google отказались от комментариев.

Добавим

Украинцы помогли киберполиции заблокировать 1500 вражеских ресурсов.