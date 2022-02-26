Верещук: Уряд вирішив передати все конфісковане судами та митницею майно на потреби оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що Уряд прийняв Розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних Сил України, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Верещук у Facebook.
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“Сьогодні Уряд прийняв Розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних Сил України (найперше йдеться про автотранспорт). Дякую міністру юстиції Денису Малюсьці та всім причетним за оперативну роботу!”, — заявила вона.
Додамо, що раніше Верещук повідомила, що Президент України Володимир Зеленський перебуває в Києві на своєму робочому місці.