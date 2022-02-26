Верещук: правительство решило передать все конфискованное судами и таможней имущество на нужды обороны

Цитата

“Сегодня правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины (прежде всего речь идет об автотранспорте). Спасибо министру юстиции Денису Малюське и всем причастным за оперативную работу!”, — заявила она.

Добавим, что ранее Верещук сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве на своем рабочем месте.



