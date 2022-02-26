Ірина Верещук: розрахунок ворога провалився. Президент не залишить столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що Президент України Володимир Зеленський перебуває в Києві на своєму робочому місці, чим ламає плани росіян. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
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“Президент у Києві на своєму робочому місці. Попри явну небезпеку та настійливі поради міжнародних партнерів. Він тут, разом із нами. Це ламає план росіян. Бо, виявляється, ворог дуже розраховував на те, що Президент залишить столицю. Однак, все пішло інакше. Він тут і з нами. Підтримуємо Армію та Президента! Слава Україні!”, — наголосила віце-прем’єрка.