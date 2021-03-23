Верещук: "слуги народу" готові надати політичну оцінку подіям на Банковій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Фракція "Слуга народу" готова надати політичну оцінку масовій акції протесту, яка сталася у суботу, 20 березня, біля будівлі Офісу Глави держави. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
"КМУ дав свою оцінку. Спікер парламенту, перебуваючи у відрядженні за кордоном, дав свою оцінку. Аби фракція дала свою оцінку – окремого засідання парламенту не потрібно. Ми будемо збиратися на позачергове, і там це питання може бути підняте. Зокрема шляхом постанови. Бо ми - політичний орган і нам варто дати свою оцінку", - сказала вона.
Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у п'ятницю, 26 березня, додала Верещук.
"Але позаяк пан Разумков (спікер парламенту Дмитро Разумков - ред.) у відрядженні, ми поки що не можемо отримати підписних листів. Але це - технічна проблема", - уточнила нардеп.
Доповнення
У суботу, 20 березня, ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі Президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП вказали, що обсяги збитків, завданих державі внаслідок дій протестувальників під ОП, за попередніми даними, становлять приблизно 2 млн грн.