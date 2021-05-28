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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 31975 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Верещук розповіла про зустріч з військовим аташе Німеччини

Київ • УНН

 • 45373 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу”, член Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук зустрілась з військовим аташе Посольства Німеччини полковником Ральфом Маєром, про що повідомила у своєму FB, передає УНН.

Верещук розповіла про зустріч з військовим аташе Німеччини

“Обговорювали парламентський контроль над Збройними Силами та співпрацю у галузі військової освіти”, — зазначила вона.

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