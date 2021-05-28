Верещук розповіла про зустріч з військовим аташе Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу”, член Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук зустрілась з військовим аташе Посольства Німеччини полковником Ральфом Маєром, про що повідомила у своєму FB, передає УНН.
“Обговорювали парламентський контроль над Збройними Силами та співпрацю у галузі військової освіти”, — зазначила вона.
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Верещук назвала вступ до НАТО життєво необхідним вибором.