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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Верещук рассказала о встрече с военным атташе Германии

Киев • УНН

 • 45373 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук встретилась с военным атташе посольства Германии полковником Ральфом Майером, о чем сообщила в своем FB, передает УНН.

Верещук рассказала о встрече с военным атташе Германии

"Обсуждали парламентский контроль над Вооруженными Силами и сотрудничество в области военного образования", - отметила она.

Ранее

Верещук назвала вступление в НАТО жизненно необходимым выбором.

Украинские Национальные Новости

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