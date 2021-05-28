Верещук рассказала о встрече с военным атташе Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук встретилась с военным атташе посольства Германии полковником Ральфом Майером, о чем сообщила в своем FB, передает УНН.
"Обсуждали парламентский контроль над Вооруженными Силами и сотрудничество в области военного образования", - отметила она.
Ранее
Верещук назвала вступление в НАТО жизненно необходимым выбором.