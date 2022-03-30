Верещук: чи готовий світ до ядерної катастрофи через російське головотяпство?
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що вчорашня детонація боєприпасів на військовому складі в російському Бєлгороді - приклад типової для росіян непрофесійності, повідомляє УНН.
Цитата
"Лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля Чорнобильської АЕС. Росія має негайно вивезти свої війська з Чорнобильської зони.
Самовільна детонація боєприпасів, яка трапилася вчора на складі Збройних сил РФ в російському Бєлгороді - приклад типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни", - заявила віце-прем’єр-міністр.
Верещук наголосила - в контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців.
"Цивілізований світ готовий до ядерної катастрофи через російське головотяпство? Європа готова до наслідків, які можна вважати застосуванням ядерної зброї в центрі Європі?
Тому, вкотре закликаємо світових лідерів та Радбез ООН вплинути на росіян і негайно демілітаризувати Чорнобильську зону. Це той випадок, коли непрофесійність окупантів тривожить навіть більше їх підступності", - резюмувала Верещук.