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Верещук: готов ли мир к ядерной катастрофе из-за российского головотяпства?

Киев • УНН

 • 67950 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что вчерашняя детонация боеприпасов на военном складе в российском Белгороде - пример типичного для россиян непрофессионализма, сообщает УНН.

Верещук: готов ли мир к ядерной катастрофе из-за российского головотяпства?

Цитата

"Только вчера украинский Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила возле Чернобыльской АЭС. Россия должна немедленно вывезти свои войска из Чернобыльской зоны.

Самовольная детонация боеприпасов, которая случилась вчера на составе Вооруженных сил РФ в российском Белгороде - пример типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных боеприпасов времен Второй мировой войны", - заявила вице-премьер-министр.

Верещук подчеркнула - в контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных составляют очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев.

"Цивилизованный мир готов к ядерной катастрофе из-за российского головотяпства? Европа готова к последствиям, которые можно считать применением ядерного оружия в центре Европе?

Поэтому, в очередной раз призываем мировых лидеров и Совбез ООН повлиять на россиян и немедленно демилитаризовать Чернобыльскую зону. Это тот случай, когда непрофессионализм оккупантов тревожит даже больше их коварства", - резюмировала Верещук.

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