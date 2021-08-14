“Верес” та “Ворскла” завершили матч четвертого туру УПЛ унічию

Команди грали на стадіоні “Аванград” у Луцьку. Голи забили: Ігор Солдат — у “Вереса”; Олів’є Тілль(з пенальті) — у “Ворскли”.

Становище клубів

“Динамо” — 9 очок (після 3-х ігор), “Десна” — 9 (3), “Шахтар” — 9 (4), “Ворскла” — 8 (4), “Дніпро-1” — 7 (3), “Олександрія” — 6 (3), “Металіст 1925” — 6 (4), “Колос” — 4 (2), “Зоря” — 3 (3), “Минай” — 3 (2), “Рух” — 3 (3), “Верес” — 2 (4), “Маріуполь” — 1 (3), “Львів” — 1 (3), “Інгулець” — 0 (3), “Чорноморець” — 0 (3).

Додамо

14 серпня також відбудеться зустріч ФК “Зоря” (Луганськ) з ФК “Минай” (Закарпаття), а також зустріч “Десни” (Чернігів) з “Дніпро — 1” (Дніпро). Матчі розпочнуться о 19.30.