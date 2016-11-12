Венеційці вийшли на акцію протесту проти туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сотні жителів Венеції прийшли до будівлі міської адміністрації на акцію протесту проти витіснення корінних жителів з міста. Про це УНН передає із посиланням на ВВС.
Учасники акції протесту пронесли вулицями Венеції валізи і дорожні сумки, щоб звернути увагу влади на проблему скорочення чисельності постійних жителів міста. За словами учасників акції, виїжджати з міста місцевих жителів змушує зростання цін на оренду житла, викликану попитом, що збільшується через туристів.
Крім того, через високу вологість все більше житлових приміщень, що розташовані поруч із каналами, стають непридатними для життя.
Згідно з офіційною статистикою, число постійних жителів Венеції з 1951 року скоротилося зі 175 тис. до 55 тис. осіб.
Багато корінних жителів Венеції були змушені переїхати до найближчих населених пунктів і тепер приїжджають на роботу в місто.
Нагадаємо, влада Венеції повернулася до обговорення введення обмежень на кількість туристів в місті.