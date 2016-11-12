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Венецианцы вышли на акцию протеста против туристов

Венецианцы вышли на акцию протеста против туристов

Киев • УНН

 • 9308 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сотни жителей Венеции пришли к зданию городской администрации на акцию протеста против вытеснения коренных жителей из города. Об этом УНН передает со ссылкой на ВВС.

Участники акции протеста пронесли по улицам Венеции чемоданы и дорожные сумки, чтобы обратить внимание властей на проблему сокращения численности постоянных жителей города. По словам участников акции, выезжать из города местных жителей заставляет рост цен на аренду жилья, вызванную увеличивающимся спросом из-за туристов.

Кроме того, из-за высокой влажности все больше жилых помещений, расположенных рядом с каналами, становятся непригодными для жизни.

Согласно официальной статистике, число постоянных жителей Венеции с 1951 года сократилось с 175 тыс. до 55 тыс. человек.

Многие коренные жители Венеции были вынуждены переехать в ближайшие населенные пункты и теперь приезжают на работу в город.

Напомним, власти Венеции вернулись к обсуждению введения ограничений на количество туристов в городе.

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