Венеціанська комісія стурбована переслідуванням протестуючих в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) стурбована кримінальними переслідуваннями учасників ненасильницьких акцій протесту в Білорусі. Про це йдеться у висновку комісії про відповідність ряду положень білоруського законодавства європейським стандартам, опублікованому в понеділок, 22 березня, передає УНН.
Що відомо
Експерти відзначають надмірну регулювання питань проведення зборів, а також розпливчасті формулювання в нормативних актах.
Білоруська влада отримують свободу дій в плані застосування законодавства, підкреслюється у висновку. Спонтанні мирні демонстрації фактично заборонені, вказується далі.
Деталі
Венеціанська комісія особливо виділила підготовку в Білорусі закону про екстремізм і нову редакцію Кодексу про адміністративні правопорушення, що вступили в силу на початку березня. Ці документи можуть мати серйозні наслідки для свободи зібрань, відзначають експерти.
Представники Венеціанської комісії не змогли відвідати республіку через пандемію COVID-19 і намагалися організувати віртуальні зустрічі з білоруською владою, однак офіційний Мінськ не пішов назустріч, йдеться у висновку.
Протести після виборів президента
У Білорусі більше 7 місяців не вщухають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосив Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв’язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестуючих.
В ході протестів постраждали, були арештовані і затримані тисячі чоловік, в тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени президії КР були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Євросоюз ввів санкції відносно Лукашенка і його оточення.