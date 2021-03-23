Венецианская комиссия обеспокоена преследованием протестующих в Беларуси

Что известно

Эксперты отмечают чрезмерное регулирование вопросов проведения собрания, а также расплывчатые формулировки в нормативных актах.

Белорусские власти получают свободу действий в плане применения законодательства, подчеркивается в заключении. Спонтанные мирные демонстрации фактически запрещены, указывается далее.

Детали

Венецианская комиссия особо выделила подготовку в Беларуси закона об экстремизме и новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, вступившие в силу в начале марта. Эти документы могут иметь серьезные последствия для свободы собраний, отмечают эксперты.

Представители Венецианской комиссии не смогли посетить республику из-за пандемии COVID-19 и пытались организовать виртуальные встречи с белорусскими властями, однако официальный Минск не пошел навстречу, говорится в заключении.

Протесты после выборов президента

В Беларуси более 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК снова объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков по протестующим.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были или арестованы, или оказались за рубежом. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.