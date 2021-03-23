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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51277 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 71575 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109802 просмотра

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3 марта, 11:09 • 145366 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195839 просмотра

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Венецианская комиссия обеспокоена преследованием протестующих в Беларуси

Венецианская комиссия обеспокоена преследованием протестующих в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11514 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) обеспокоена уголовным преследованием участников ненасильственных акций протеста в Беларуси. Об этом говорится в заключении комиссии о соответствии ряда положений белорусского законодательства европейским стандартам, опубликованном в понедельник, 22 марта, передает УНН.

Что известно

Эксперты отмечают чрезмерное регулирование вопросов проведения собрания, а также расплывчатые формулировки в нормативных актах.

Белорусские власти получают свободу действий в плане применения законодательства, подчеркивается в заключении. Спонтанные мирные демонстрации фактически запрещены, указывается далее.

Детали

Венецианская комиссия особо выделила подготовку в Беларуси закона об экстремизме и новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, вступившие в силу в начале марта. Эти документы могут иметь серьезные последствия для свободы собраний, отмечают эксперты.

Представители Венецианской комиссии не смогли посетить республику из-за пандемии COVID-19 и пытались организовать виртуальные встречи с белорусскими властями, однако официальный Минск не пошел навстречу, говорится в заключении.

Протесты после выборов президента

В Беларуси более 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК снова объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков по протестующим.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были или арестованы, или оказались за рубежом. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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