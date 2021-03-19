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“Весна протесту”: білорусів закликають вийти на мітинги

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У День волі, 25 березня, “білорусів, чиї серця вимагають змін”, закликають вийти на протести. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член Координаційної ради опозиції, колишній міністр культури Павло Латушко, інформує УНН з посиланням на “Настоящее время”.

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За його словами, 25 березня по всій країні починається “весна протесту”.

“Виходьте на центральні вулиці своїх міст по всій країні. Покажіть, що наша воля сильніша за страх”, — написав він.

Латушко вказав, що акція “Пульс нашої волі” буде складатися з двох ключових етапів: це підготовка до Дня волі білоруських дворів і вуличні акції, які пройдуть в сам День волі.

“Моє серце і совість говорять, що у мене немає права мовчати, поки в тюрмах сотні невинних людей, поки сотні тисяч піддаються репресіям, звільнень, знаходяться у вимушеній еміграції”, — зазначив він.

Нагадаємо

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська під час візиту до Естонії заявила, що протести білорусів, які стали нечисленними і локальними, до весни знову стануть масовими.

У Білорусі з серпня 2020 року порушено понад 2,5 тисячі справ за фактом протестів.

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