Венесуела заявили про вихід з Організації американських держав
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Глава МЗС Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Каракас ініціює вихід країни з Організації американських держав (ОАД), передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами міністра, таке рішення було прийнято в знак протесту політики США, спрямованої проти країни. Вихід Каракаса з ОАД займе два роки.
Постійна рада Організації американських держав (ОАД) за результатами голосування вирішив провести екстрену нараду глав МЗС з метою обговорити ситуацію в Венесуелі.
Представник Венесуели в постійному раді ОАД назвав дані дії ворожим актом.
Нагадаємо, демонстрації проти влади у Венесуелі тривають з початку квітня. Протистояння між владою та опозицією у країні посилилось після того, як влада заборонила лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади протягом 15 років.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляє, що опозиція прагне перевороту, щоб покласти край соціалізму у Венесуелі.
Опозиція зазначає, що Н.Мадуро перетворився на диктатора і звинувачує його уряд в озброєнні цивільних для поширення насильства і страху.
Як повідомляв УНН, понад 400 осіб затримані на акції протесту у Венесуелі, більше 20 осіб загинуло внаслідок сутичок.