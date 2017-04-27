Венесуэла заявили о выходе из Организации американских государств

По словам министра, такое решение было принято в знак протеста политики США, направленной против страны. Выход Каракаса с ОАГ займет два года.

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) по результатам голосования решил провести экстренное совещание глав МИД с целью обсудить ситуацию в Венесуэле.

Представитель Венесуэлы в постоянном совете ОАГ назвал данные действия враждебным актом.

Напомним, демонстрации против власти в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Противостояние между властью и оппозицией в стране усилилось после того, как власти запретили лидеру оппозиции Энрике Каприлес занимать государственные должности в течение 15 лет.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что оппозиция стремится переворота, чтобы положить конец социализма в Венесуэле.

Оппозиция отмечает, что Н.Мадуро превратился в диктатора и обвиняет его правительство в вооружении гражданских распространению насилия и страха.

Как сообщал УНН, более 400 человек задержаны на акции протеста в Венесуэле, более 20 человек погибло в результате столкновений.