Венесуэла заявили о выходе из Организации американских государств
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Каракас инициирует выход страны из Организации американских государств (ОАГ), передает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам министра, такое решение было принято в знак протеста политики США, направленной против страны. Выход Каракаса с ОАГ займет два года.
Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) по результатам голосования решил провести экстренное совещание глав МИД с целью обсудить ситуацию в Венесуэле.
Представитель Венесуэлы в постоянном совете ОАГ назвал данные действия враждебным актом.
Напомним, демонстрации против власти в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Противостояние между властью и оппозицией в стране усилилось после того, как власти запретили лидеру оппозиции Энрике Каприлес занимать государственные должности в течение 15 лет.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что оппозиция стремится переворота, чтобы положить конец социализма в Венесуэле.
Оппозиция отмечает, что Н.Мадуро превратился в диктатора и обвиняет его правительство в вооружении гражданских распространению насилия и страха.
Как сообщал УНН, более 400 человек задержаны на акции протеста в Венесуэле, более 20 человек погибло в результате столкновений.