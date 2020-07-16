Венедіктова: у цьому році до суду скеровано 6 обвинувальних актів щодо вчинення терористичних актів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні протягом першого півріччя цього року з понад 260 кримінальних проваджень за фактами вчинення терористичних актів до суду скеровано лише 6 обвинувальних актів. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час координаційної наради, передає кореспондент УНН.
"Цього річ зусиллями правоохоронців попереджено низку терористичних та диверсійних актів. На жаль зусилля правоохоронних органів на стадії виявлення та припинення злочинів проти громадської безпеки зводиться нанівець у випадках проведення неефективного розслідування. Так, органами безпеки з 442 злочинів цієї категорії до суду обвинувальні акти надіслані лише у 15%. При цьому із 263 кримінальних проваджень за фактами вчинення терористичних актів органами безпеки до суду скеровано лише 6 обвинувальних актів", - розповіла Венедіктова.
За її словами, аналогічна ситуація склалася під час розслідування фактів фінансування тероризму.
"З 12 проваджень органами безпеки до суду скеровано лише 4 обвинувальні акти", - сказала вона.
Венедіктова зауважила, що не відповідає криміногенній ситуації стан розкриття злочинів проти громадської безпеки, вчинених у поточному році в Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях та в місті Києві.
Нагадаємо, СБУ за півроку запобігла трьом терактам.