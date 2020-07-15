СБУ за пів року запобігла трьом терактам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. За шість місяців поточного року Служба безпеки України запобігла трьом терактам та затримала фігурантів справ. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“За перше півріччя 2020 року Служба безпеки України попередила 3 теракти і затримала 4 фігурантів, причетних до їх підготовки”, — сказано у повідомленні.
За словами Баканова, боротися не з наслідками злочинів, а протидіяти їх скоєнню ‒ це важливий пріоритет роботи спецслужби. “У кожного українця має бути впевненість у тому, що він та його рідні знаходяться у безпеці незалежно від того, якої він віри, політичної приналежності, або який у нього соціальний статус”, — зазначив він.
Так, за півроку суди винесли вироки особам, яких раніше затримала СБУ: 53 вироки — за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 28 — за терористичну діяльність.
Загалом же 254 іноземцям, причетним до тероризму та діяльності релігійно-екстремістських організацій, заборонено в’їзд в Україну.
Ще 45 вироків суду набули чинності, а саме 11 — за ознаками державної зради, 16 — створення терористичної групи чи терористичної організації, 1 — шпигунства.
За державну зраду до 12 років ув’язнення, зокрема, засуджено колишнього співробітника органів МВС, якого затримали під час спецоперації контррозвідники СБУ. А викритому на шпигунстві громадянину КНР рішенням суду призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Окремо достроково припинено повноваження 5 іноземним дипломатам за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, у створені якої підозрюють групу вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій.