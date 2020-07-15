СБУ за полгода предотвратила три теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. За шесть месяцев текущего года Служба безопасности Украины предотвратила три теракта и задержала фигурантов дел. Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"За первое полугодие 2020 года Служба безопасности Украины предотвратила 3 теракта и задержала 4 фигурантов, причастных к их подготовке", - говорится в сообщении.
По словам Баканова, бороться не с последствиями преступлений, а противодействовать их совершению - это важный приоритет работы спецслужбы. "У каждого украинца должна быть уверенность в том, что он и его родные находятся в безопасности независимо от того, какой он веры, политической принадлежности, или какой у него социальный статус", - отметил он.
Так, за полгода суды вынесли приговоры лицам, которых ранее задержала СБУ: 53 приговора - за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 28 - за террористическую деятельность.
В целом же 254 иностранцам, причастным к терроризму и деятельности религиозно-экстремистских организаций, запрещен въезд в Украину.
Еще 45 приговоров суда вступили в силу, а именно 11 - по признакам государственной измены, 16 - создания террористической группы или террористической организации, 1 - шпионажа.
За государственную измену к 12 годам заключения, в частности, осужден бывший сотрудник органов МВД, задержанный в ходе спецоперации контрразведчиками СБУ. А уличенному на шпионаже гражданину КНР решением суда назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отдельно досрочно прекращены полномочия 5 иностранным дипломатам за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях.
Напомним, Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети с легализации доходов через криптовалютные инструменты, в создании которой подозревают группу вынужденных переселенцев со временно оккупированных территорий.