СБУ "прикрила" міжнародну мережу з легалізації доходів через криптовалюти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, у створені якої підозрюють групу вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
“За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.
“Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалась через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок“ готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів”, — зазначається в повідомленні.
Також для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників.
“Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.
“Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків “WebMоney”, доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 2 травня 2018 року “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих “Л/ДНР”.
Нагадаємо, у Дніпрі арештували “чорних ріелторів”, які забрали у чоловіків житло та тримали у трудовому рабстві.