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СБУ "прикрыла" международную сеть по легализации доходов через криптовалюты

СБУ "прикрыла" международную сеть по легализации доходов через криптовалюты

Киев  •  УНН

 • 11282 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты, в создании которой подозревают группу вынужденных переселенцев со временно оккупированных территорий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев со временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму", - говорится в сообщении.

Сообщается, что операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.

"Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов", - отмечается в сообщении.

Также для документирования противоправной деятельности сотрудники СБ Украины и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность", - отмечается в сообщении.

Кроме того, выявлено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика.

"Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 2 мая 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".

Напомним, в Днепре арестовали "черных риэлторов", которые забрали у мужчин жилье и держали в трудовом рабстве.

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