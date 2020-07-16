Венедиктова: в этом году в суд направлено 6 обвинительных актов относительно совершения террористических актов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине за первое полугодие этого года из более 260 уголовных производств по фактам совершения террористических актов в суд направлено лишь 6 обвинительных актов. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время координационного совещания, передает корреспондент УНН.
"В этом году усилиями правоохранителей предупредили ряд террористических и диверсионных актов. К сожалению усилия правоохранительных органов на стадии обнаружения и пресечения преступлений против общественной безопасности сводится на нет в случаях проведения неэффективного расследования. Так, органами безопасности из 442 преступлений этой категории в суд обвинительные акты направлены только в 15%. При этом из 263 уголовных производств по фактам совершения террористических актов органами безопасности в суд направлено лишь 6 обвинительных актов", - рассказала Венедиктова.
По ее словам, аналогичная ситуация сложилась при расследовании фактов финансирования терроризма.
"Из 12 производств органами безопасности в суд направлено лишь 4 обвинительных акта", - сказала она.
Венедиктова отметила, что не соответствует криминогенной ситуации состояние раскрытия преступлений против общественной безопасности, совершенных в текущем году в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях и в Киеве.
Напомним, СБУ за полгода предотвратила три теракта.