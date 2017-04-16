Великодня ніч в Україні минула спокійно - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Участь у богослужіннях в Україні взяли більше 7,8 мільйонів вірян, загалом Великодня ніч минула спокійно. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
“Участь у богослужіннях взяли понад 7,8 млн вірян. Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 23,4 тисячі правоохоронців”, — йдеться у повідомленні.
У всіх регіонах держави в ніч з 15 на 16 квітня 2017 року відбулися великодні богослужіння у понад 15,6 тисяч культових споруд.
Найчисленніші культові відправи відбулися у Дніпропетровській (1 млн осіб), Львівській (830 тис.), Тернопільській (650 тис.) та Одеській (620 тис.) областях.
Публічну безпеку і порядок під час великодніх богослужінь забезпечували 22,7 тис. поліцейських та 730 військовослужбовців Національної гвардії України.
“Завдяки вжитим правоохоронним заходам, а також завдяки порозумінню з боку громадян порушень публічної безпеки та порядку не допущено”, — зазначили у поліції.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав український народ з Великоднем.