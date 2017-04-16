Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Участие в богослужениях в Украине приняли более 7,8 млн верующих, Пасхальная ночь прошла спокойно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.
“Участие в богослужениях приняли более 7,8 млн верующих. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,4 тысячи правоохранителей”, — говорится в сообщении.
Во всех регионах государства в ночь с 15 на 16 апреля 2017 состоялись пасхальные богослужения в более 15 600 культовых сооружений.
Многочисленные культовые службы состоялись в Днепропетровской (1 млн человек), Львовской (830 тыс.), Тернопольской (650 тыс.) и Одесской (620 тыс.) областях.
Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
“Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено”, — отметили в полиции.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой.