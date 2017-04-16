Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно - полиция

“Участие в богослужениях приняли более 7,8 млн верующих. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,4 тысячи правоохранителей”, — говорится в сообщении.

Во всех регионах государства в ночь с 15 на 16 апреля 2017 состоялись пасхальные богослужения в более 15 600 культовых сооружений.

Многочисленные культовые службы состоялись в Днепропетровской (1 млн человек), Львовской (830 тыс.), Тернопольской (650 тыс.) и Одесской (620 тыс.) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

“Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено”, — отметили в полиции.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой.