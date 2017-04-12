Великодній Благодійний Аукціон відбувся у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сьогодні, в обласному центрі Кіровоградської області відбувся Великодній Благодійний Аукціон, повідомляє кореспондент УНН.
Серед лотів зокрема були представлені кілька десятків робіт відомих художників Кіровоградщини, творчі роботи художників-аматорів, надали свій доробок також вихованці творчої студії та місцеві журналісти. Всього на аукціоні презентували близько 50 лотів.
“189 560 гривень зібрано під час Восьмого Великоднього Благодійного Аукціону, який пройшов у місті Кропивницький в обласному художньому музеї. Дякуємо всім, хто надав лоти на аукціон і всім, хто купив квитки та під час аукціону придбав картини. Ви — неймовірні!,”- повідомила співорганізатор заходу Вікторія Талашкевич.
Цьогоріч виручені на аукціоні кошти витратять на купівлю медичного обладнання для обласного онкодиспансеру.