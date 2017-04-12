Пасхальный Благотворительный Аукцион состоялся в Кропивницкому

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 23310 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100362 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115808 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174487 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127897 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123623 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116399 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106414 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107459 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103879 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Пасхальный Благотворительный Аукцион состоялся в Кропивницкому

Пасхальный Благотворительный Аукцион состоялся в Кропивницкому

Киев  •  УНН

 • 9407 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня в областном центре Кировоградской области состоялся Пасхальный Благотворительный Аукцион, сообщает корреспондент.

Среди лотов в частности были представлены несколько десятков работ известных художников Кировоградщины, творческие работы художников-любителей, предоставили свои работы также воспитанники творческой студии и местные журналисты. Всего на аукционе представили около 50 лотов.

"189560 гривен собрано во время Восьмого Пасхального Благотворительного Аукциона, который прошел в городе Кропивницкий в областном художественном музее. Спасибо всем, кто предоставил лоты на аукцион и всем, кто купил билеты и во время аукциона приобрел картины. Вы - невероятные! ", - сообщила соорганизатор мероприятия Виктория Талашкевич.

В этом году вырученные на аукционе средства потратят на покупку медицинского оборудования для областного онкодиспансера.

Украинские Национальные Новости

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