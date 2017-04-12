Пасхальный Благотворительный Аукцион состоялся в Кропивницкому

Среди лотов в частности были представлены несколько десятков работ известных художников Кировоградщины, творческие работы художников-любителей, предоставили свои работы также воспитанники творческой студии и местные журналисты. Всего на аукционе представили около 50 лотов.

"189560 гривен собрано во время Восьмого Пасхального Благотворительного Аукциона, который прошел в городе Кропивницкий в областном художественном музее. Спасибо всем, кто предоставил лоты на аукцион и всем, кто купил билеты и во время аукциона приобрел картины. Вы - невероятные! ", - сообщила соорганизатор мероприятия Виктория Талашкевич.

В этом году вырученные на аукционе средства потратят на покупку медицинского оборудования для областного онкодиспансера.