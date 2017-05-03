Великий арсенал зброї виявили на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Під час реалізації оперативної інформації співробітники СБУ і Головного управління Національної поліції в Запорізькій області виявили та вилучили 40 гранат з запалами і майже десять тисяч автоматних і кулеметних патронів. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Запорізької області.
Так, 2 травня 2017 року запорізькі правоохоронці реалізували оперативну інформацію про причетність жителя Бердянська 1964 року народження до незаконного обігу зброї та боєприпасів.
“Під час огляду дачної ділянки, що належить згаданому громадянину, співробітниками Служби безпеки України та ГУНП в Запорізькій області було виявлено схованку з великою кількістю боєприпасів. Всього було вилучено 40 гранат „Ф-1“ сучасного виробництва з запалами до них, а також 8640 набоїв калібру 5,45 мм до автомата Калашникова та 1171 патрон калібру 7,62 мм”, — йдеться в повідомленні.
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Вже після цього власник арсеналу добровільно вказав іншу схованку, в якій знаходилися ще близько ста патронів до автомата Калашникова.
Вилучені боєприпаси направлені на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС в Запорізькій області.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.