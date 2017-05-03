Великий арсенал зброї виявили на Запоріжжі

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Під час реалізації оперативної інформації співробітники СБУ і Головного управління Національної поліції в Запорізькій області виявили та вилучили 40 гранат з запалами і майже десять тисяч автоматних і кулеметних патронів. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Запорізької області.