Большой арсенал оружия обнаружили в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 мая. УНН. В ходе реализации оперативной информации сотрудники СБУ и Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обнаружили и изъяли 40 гранат с запалами и почти десять тысяч автоматных и пулемётных патронов. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.
Так, 2 мая 2017 года запорожские правоохранители реализовали оперативную информацию о причастности жителя Бердянска, 1964 года рождения, к незаконному обороту оружия и боеприпасов.
“При осмотре дачного участка, принадлежащего упомянутом гражданину, сотрудниками Службы безопасности Украины и ГУНП в Запорожской области был обнаружен тайник с большим количеством боеприпасов. Всего было изъято 40 гранат „Ф-1“ современного производства с запалами к ним, а также 8640 патронов калибра 5,45мм к автомату Калашникова и 1171 патрон калибра 7,62 мм”, — говорится в сообщении.
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Уже после этого владелец арсенала добровольно указал другой тайник, в котором находились еще около ста патронов к автомату Калашникова.
Изъятые боеприпасы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД в Запорожской области.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.