Велика Британія ввела санкції проти семи агентів російської розвідки через отруєння Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Велика Британія ввела санкції проти семи осіб, які, за її словами, були співробітниками російської розвідки, підозрюваними в причетності до отруєння критика Кремля Олексія Навального. Про це інформує УНН з посиланням на сайт уряду Великої Британії.
Деталі
Британський список санкцій, опубліковано на сайті уряду в першу річницю отруєння Навального, включає сім нових імен і обгрунтування заморожування їхніх активів.
До списку потрапили Олексій Алєксандров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Володимир Богданов, Кирило Васильєв, Станіслав Макшаков і Олексій Сєдов.
“Алєксандров був співробітником відділу криміналістики в Томську, де був отруєний Навальний, — йдеться в повідомленні. — Докази, включаючи телефонні і подорожні записи, дозволяють припустити, що Олексій Александров був одним з оперативників, причетних до використання хімічної зброї в спробі вбивства лідера російської опозиції Олексія Навального під час його візиту до Сибіру в серпні 2020 року”.
Доповнення
Навальний був доставлений до Німеччини для лікування після того, як 20 серпня минулого року в Сибіру був отруєний речовиною, яка, за висновком західних експертів, була нервово-паралітичною речовиною “Новачок”.
Москва відкинула їх висновки і звинуватила Захід в наклепницькій кампанії проти неї.
Навальний був поміщений у в’язницю за порушення умов умовно-дострокового звільнення за політично вмотивованими звинуваченнями, коли він повернувся назад до Росії на початку цього року.