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Велика Британія підняла в повітря винищувачі для перехоплення чотирьох російських військових літаків

Велика Британія підняла в повітря винищувачі для перехоплення чотирьох російських військових літаків

Київ • УНН

 • 43916 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Королівські ВПС Великої Британії заявили, що підняли винищувачі у повітря у відповідь на наближення чотирьох російських військових літаків до Сполученого Королівства, інформує УНН.

Деталі

Сили заявили, що чотири російські стратегічні бомбардувальники були "перехоплені та супроводжені", додавши, що вони жодного разу не входили в повітряний простір Великої Британії.

Літаки Typhoon злетіли з баз британських ВПС у Лоссімуті, на північному сході Шотландії, і до них приєднався танкер-заправник Voyager, запущений з Оксфордшира, Англія.

Влада не надала більш детальної інформації про операцію.

Додамо

Сили регулярно перехоплюють літаки, що наближаються до "зони інтересів Великої Британії".

У листопаді 2021 року у відповідь на російські стратегічні бомбардувальники було запущено літаки. Офіційні особи Великої Британії тоді заявили, що на той час винищувачі супроводжували російський літак із "зони інтересів" і що бомбардувальники не входили до повітряного простору Сполученого Королівства.

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