Велика Британія підняла в повітря винищувачі для перехоплення чотирьох російських військових літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Королівські ВПС Великої Британії заявили, що підняли винищувачі у повітря у відповідь на наближення чотирьох російських військових літаків до Сполученого Королівства, інформує УНН.
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Сили заявили, що чотири російські стратегічні бомбардувальники були "перехоплені та супроводжені", додавши, що вони жодного разу не входили в повітряний простір Великої Британії.
Літаки Typhoon злетіли з баз британських ВПС у Лоссімуті, на північному сході Шотландії, і до них приєднався танкер-заправник Voyager, запущений з Оксфордшира, Англія.
Влада не надала більш детальної інформації про операцію.
Додамо
Сили регулярно перехоплюють літаки, що наближаються до "зони інтересів Великої Британії".
У листопаді 2021 року у відповідь на російські стратегічні бомбардувальники було запущено літаки. Офіційні особи Великої Британії тоді заявили, що на той час винищувачі супроводжували російський літак із "зони інтересів" і що бомбардувальники не входили до повітряного простору Сполученого Королівства.