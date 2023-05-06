Вдвічі більше велодоріжок: Франція витратить 2 мільярди євро на велосипедну інфраструктуру

ukru
10:29 • 82812 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 92521 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 101284 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 141027 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 324229 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 420922 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 330792 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353806 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311319 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224727 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.2 м/с
75 %
746 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 95808 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 103182 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 106831 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 65101 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 49821 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 82846 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 141061 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 438202 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 577714 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 607018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 33815 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 65122 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 106848 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 219906 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 420941 перегляди
Актуальне
Вдвічі більше велодоріжок: Франція витратить 2 мільярди євро на велосипедну інфраструктуру

Вдвічі більше велодоріжок: Франція витратить 2 мільярди євро на велосипедну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 1075808 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Представники Уряду Франції заявили, що країна планує витратити 2 мільярди євро до 2027 року на покращення велосипедної інфраструктури та допомогу людям у покупці велосипедів, аби скоротити використання автомобілів та стимулювати велосипедний рух. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Цитата

«Зусилля держави щодо велосипедів є безпрецедентними та масовими», — написав у Twitter французький міністр транспорту Клемент Бон.

Деталі

Бон заявив у коментарі французькому виданню Le Parisien, що уряд хоче зробити велосипеди привабливою альтернативою автомобілям, а також транспортним засобом, який доступний для кожного з наймолодшого віку та протягом усього життя.

Одна з цілей - збільшити кількість велодоріжок удвічі. На це Франція витрачатиме 250 мільйонів євро на рік з 2023 по 2027. При цьому залишок бюджету піде на інші заходи, спрямовані для стимулювання використання велосипедів.

У загальному мережа велосипедних доріжок збільшиться з 50 000 км до 80 000 км у 2027 році та до 100 000 км у 2030 році. Пріоритетними у програмі будуть провінційні міста та сільській місцевості, оскільки великі міста вже отримали значне державне фінансування для велосипедної інфраструктури, зазначив Бон.

Близько 500 млн євро буде спрямовано на субсидії для купівлі велосипедів, у тому числі вживаних.

Уряд також збільшить витрати на паркування велосипедів на вокзалах і в містах, а також додасть бюджету на противикрадне маркування велосипедів і забезпечить навчання їзді на велосипеді для всіх молодших школярів.

Французькі велосипедні організації вже привітали цю ініціативу.

«Ця далекоглядна ініціатива не тільки змінить спосіб життя наших громадян, а й зробить Францію світовим лідером у розвитку велосипедної інфраструктури та культури», — сказав Олів’є Шнайдер, президент профспілки велосипедистів FUB.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,813.25