Вдвічі більше велодоріжок: Франція витратить 2 мільярди євро на велосипедну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Представники Уряду Франції заявили, що країна планує витратити 2 мільярди євро до 2027 року на покращення велосипедної інфраструктури та допомогу людям у покупці велосипедів, аби скоротити використання автомобілів та стимулювати велосипедний рух. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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«Зусилля держави щодо велосипедів є безпрецедентними та масовими», — написав у Twitter французький міністр транспорту Клемент Бон.
Деталі
Бон заявив у коментарі французькому виданню Le Parisien, що уряд хоче зробити велосипеди привабливою альтернативою автомобілям, а також транспортним засобом, який доступний для кожного з наймолодшого віку та протягом усього життя.
Одна з цілей - збільшити кількість велодоріжок удвічі. На це Франція витрачатиме 250 мільйонів євро на рік з 2023 по 2027. При цьому залишок бюджету піде на інші заходи, спрямовані для стимулювання використання велосипедів.
У загальному мережа велосипедних доріжок збільшиться з 50 000 км до 80 000 км у 2027 році та до 100 000 км у 2030 році. Пріоритетними у програмі будуть провінційні міста та сільській місцевості, оскільки великі міста вже отримали значне державне фінансування для велосипедної інфраструктури, зазначив Бон.
Близько 500 млн євро буде спрямовано на субсидії для купівлі велосипедів, у тому числі вживаних.
Уряд також збільшить витрати на паркування велосипедів на вокзалах і в містах, а також додасть бюджету на противикрадне маркування велосипедів і забезпечить навчання їзді на велосипеді для всіх молодших школярів.
Французькі велосипедні організації вже привітали цю ініціативу.
«Ця далекоглядна ініціатива не тільки змінить спосіб життя наших громадян, а й зробить Францію світовим лідером у розвитку велосипедної інфраструктури та культури», — сказав Олів’є Шнайдер, президент профспілки велосипедистів FUB.