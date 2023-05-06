Вдвое больше велодорожек: Франция потратит 2 миллиарда евро на велосипедную инфраструктуру

ukru
08:24 • 14954 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 47889 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107408 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 78589 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 119572 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117305 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107638 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102156 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113076 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132989 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 54102 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 83488 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 105580 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 28226 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 42230 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 181989 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 212569 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 152864 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159178 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 195452 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 93106 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107987 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124559 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159922 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166542 просмотра
Актуальное
Вдвое больше велодорожек: Франция потратит 2 миллиарда евро на велосипедную инфраструктуру

Вдвое больше велодорожек: Франция потратит 2 миллиарда евро на велосипедную инфраструктуру

Киев • УНН

 • 1075806 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Представители Франции заявили, что страна планирует потратить 2 миллиарда евро до 2027 года на улучшение велосипедной инфраструктуры и помощь людям в покупке велосипедов, чтобы сократить использование автомобилей и стимулировать велосипедное движение. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Цитата

"Усилия государства в отношении велосипедов являются беспрецедентными и массовыми", - написал в Twitter французский министр транспорта Клемент Бон.

Детали

Бон заявил в комментарии французскому изданию Le Parisien, что правительство хочет сделать велосипеды привлекательной альтернативой автомобилям, а также транспортным средством, которое доступно для каждого с самого молодого возраста и в течение всей жизни.

Одна из целей - увеличить количество велодорожек вдвое. На это Франция будет тратить 250 миллионов евро в год с 2023 по 2027. При этом остаток бюджета пойдет на другие меры, направленные для стимулирования использования велосипедов.

В общем сеть велосипедных дорожек увеличится с 50 000 км до 80 000 км в 2027 году и до 100 000 км в 2030 году. Приоритетными в программе будут провинциальные города и сельской местности, поскольку крупные города уже получили значительное государственное финансирование для велосипедной инфраструктуры, отметил Бон.

Около 500 млн евро будет направлено на субсидии для покупки велосипедов, в том числе подержанных.

Правительство также увеличит расходы на парковку велосипедов на вокзалах и в городах, а также добавит бюджет на противоугонную маркировку велосипедов и обеспечит обучение езде на велосипеде для всех младших школьников.

Французские велосипедные организации уже приветствовали эту инициативу.

"Эта дальновидная инициатива не только изменит образ жизни наших граждан, но и сделает Францию мировым лидером в развитии велосипедной инфраструктуры и культуры", - сказал Оливье Шнайдер, президент профсоюза велосипедистов FUB.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы