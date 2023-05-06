Вдвое больше велодорожек: Франция потратит 2 миллиарда евро на велосипедную инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Представители Франции заявили, что страна планирует потратить 2 миллиарда евро до 2027 года на улучшение велосипедной инфраструктуры и помощь людям в покупке велосипедов, чтобы сократить использование автомобилей и стимулировать велосипедное движение. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
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"Усилия государства в отношении велосипедов являются беспрецедентными и массовыми", - написал в Twitter французский министр транспорта Клемент Бон.
Детали
Бон заявил в комментарии французскому изданию Le Parisien, что правительство хочет сделать велосипеды привлекательной альтернативой автомобилям, а также транспортным средством, которое доступно для каждого с самого молодого возраста и в течение всей жизни.
Одна из целей - увеличить количество велодорожек вдвое. На это Франция будет тратить 250 миллионов евро в год с 2023 по 2027. При этом остаток бюджета пойдет на другие меры, направленные для стимулирования использования велосипедов.
В общем сеть велосипедных дорожек увеличится с 50 000 км до 80 000 км в 2027 году и до 100 000 км в 2030 году. Приоритетными в программе будут провинциальные города и сельской местности, поскольку крупные города уже получили значительное государственное финансирование для велосипедной инфраструктуры, отметил Бон.
Около 500 млн евро будет направлено на субсидии для покупки велосипедов, в том числе подержанных.
Правительство также увеличит расходы на парковку велосипедов на вокзалах и в городах, а также добавит бюджет на противоугонную маркировку велосипедов и обеспечит обучение езде на велосипеде для всех младших школьников.
Французские велосипедные организации уже приветствовали эту инициативу.
"Эта дальновидная инициатива не только изменит образ жизни наших граждан, но и сделает Францию мировым лидером в развитии велосипедной инфраструктуры и культуры", - сказал Оливье Шнайдер, президент профсоюза велосипедистов FUB.