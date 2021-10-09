Вдарить 5-градусний нічний мороз, але ненадовго: синоптики дали прогноз до середини жовтня

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 10 жовтня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в західних областях місцями 2-5° морозу, в Криму 5-8° тепла; вдень 10-15°, на Закарпатті до 18°.

11 жовтня без опадів. 12 жовтня вночі у Карпатському регіоні, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях часом дощ; на решті території без опадів. Вітер 11-12 жовтня південно-східний, 3-8 м/с з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 12 жовтня у західній та південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-12 жовтня 0-5° тепла (11 жовтня в західних та північних областях від 3° тепла до 2° морозу), на узбережжі морів, 12 жовтня і на Закарпатті 4-9° тепла; вдень 9-14° (12 жовтня в західних областях 4-9° тепла), у південній частині, 11 жовтня і на Закарпатті, 12 жовтня і у східних областях 12-17°.

13 жовтня дощі (вночі у східних областях без істотних опадів). 14 жовтня вночі у північній частині та центральних областях дощ, на решті території, а вдень в Україні без істотних опадів.

Температура в західних областях вночі 13 жовтня 2-7°, 14 жовтня 0-5° тепла, вдень 5-11°; на решті території 13-14 жовтня вночі 4-9° тепла (13 жовтня на півдні країни до 11°), вдень 8-14°, на півдні та сході країни до 18°.

У Карпатах 13 жовтня дощ з мокрим снігом, 14 жовтня без істотних опадів; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.