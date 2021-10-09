Ударит 5-градусный ночной мороз, но ненадолго: синоптики дали прогноз до середины октября

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине с начала следующей недели вернется дождливая погода. Этой же ночью ожидается 5-градусный мороз на западе, в последующие дни ночные температуры будут несколько выше, днем почти до середины месяца - до 18 градусов тепла. Местами будет ветрено, в Карпатах - возможен мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.