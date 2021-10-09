Ударит 5-градусный ночной мороз, но ненадолго: синоптики дали прогноз до середины октября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине с начала следующей недели вернется дождливая погода. Этой же ночью ожидается 5-градусный мороз на западе, в последующие дни ночные температуры будут несколько выше, днем почти до середины месяца - до 18 градусов тепла. Местами будет ветрено, в Карпатах - возможен мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 10 октября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях местами 2-5° мороза, в Крыму 5-8° тепла; днем 10-15°, на Закарпатье до 18°.
11 октября без осадков. 12 октября ночью в Карпатском регионе, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях временами дождь; на остальной территории без осадков. Ветер 11-12 октября юго-восточный, 3-8 м/с с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, 12 октября в западной и юго-западной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-12 октября 0-5° тепла (11 октября в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза), на побережье морей, 12 октября и в Закарпатье 4-9° тепла; днем 9-14° (12 октября в западных областях 4-9° тепла), в южной части, 11 октября и в Закарпатье, 12 октября и в восточных областях 12-17°.
13 октября дожди (ночью в восточных областях без существенных осадков). 14 октября ночью в северной части и центральных областях дождь, на остальной территории, а днем в Украине без существенных осадков.
Температура в западных областях ночью 13 октября 2-7°, 14 октября 0-5° тепла, днем 5-11°; на остальной территории 13-14 октября ночью 4-9° тепла (13 октября на юге страны до 11°), днем 8-14°, на юге и востоке страны до 18°.
В Карпатах 13 октября дождь с мокрым снегом, 14 октября без осадков; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.