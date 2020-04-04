Вчора медики отримали удвічі більше повідомлень про підозру на COVID-19, ніж попередньої доби – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Вчора в Україні медики отримали майже удвічі більше повідомлень про підозру на коронавірус COVID-19, ніж за попередню добу. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"За добу надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу, це майже удвічі більше ніж за попередню добу",- сказав Ляшко.
Також за його словами, протягом доби було здійснено 9 158 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, в тому числі було 112 викликів через підозру саме на COVID-19.
"За результатами цих 112 викликів, 90 осіб було госпіталізовано",- додав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 — летальні.