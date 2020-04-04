Вчера медики получили вдвое больше сообщений о подозрении на COVID-19, чем предыдущие сутки - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вчера в Украине медики получили почти вдвое больше сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь, это почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки", - сказал Ляшко.
Также по его словам, в течение суток было совершено 9158 выездов бригад экстренной медицинской помощи, в том числе было 112 вызовов по подозрению именно на COVID-19.
"По результатам этих 112 вызовов, 90 человек были госпитализированы", - добавил Ляшко.
Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.