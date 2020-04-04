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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92814 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101986 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104099 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 103226 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Вчера медики получили вдвое больше сообщений о подозрении на COVID-19, чем предыдущие сутки - Ляшко

Вчера медики получили вдвое больше сообщений о подозрении на COVID-19, чем предыдущие сутки - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 10732 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вчера в Украине медики получили почти вдвое больше сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь, это почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки", - сказал Ляшко.

Также по его словам, в течение суток было совершено 9158 выездов бригад экстренной медицинской помощи, в том числе было 112 вызовов по подозрению именно на COVID-19.

"По результатам этих 112 вызовов, 90 человек были госпитализированы", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.

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