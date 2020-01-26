Вчетверте поспіль: Селезньов продовжив гольову феєрію в Туреччині

34-річний українець на 57-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Наш земляк вдало зіграв головою в центрі штрафного майданчику. Дане взяття воріт стало єдиним у зустрічі.

Таким чином, нападник забив в четвертому матчі чемпіонату поспіль, в проміжку між цими турами не забивав він тільки в спарингу з “Трабзонспором”.

Нагадаємо, що раніше Селезньов захищав кольори національної збірної України.