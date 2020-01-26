В четвертый раз подряд: Селезнев продолжил голевую феерию в Турции

34-летний украинец на 57-й минуте открыл счет во встрече. Наш земляк удачно сыграл головой в центре штрафной площадке. Данное взятия ворот стало единственным во встрече.

Таким образом, нападающий забил в четвертом матче чемпионата подряд, в промежутке между этими турами не забивал он только в спарринге с “Трабзонспором”.

Напомним, что ранее Селезнев защищал цвета национальной сборной Украины.