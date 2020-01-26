В четвертый раз подряд: Селезнев продолжил голевую феерию в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В рамках 19-го тура второго по силе турецкого чемпионата по футболу "Бурсаспор" Евгения Селезнева на выезде сыграл с "Акхисар", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
34-летний украинец на 57-й минуте открыл счет во встрече. Наш земляк удачно сыграл головой в центре штрафной площадке. Данное взятия ворот стало единственным во встрече.
Таким образом, нападающий забил в четвертом матче чемпионата подряд, в промежутке между этими турами не забивал он только в спарринге с “Трабзонспором”.
Напомним, что ранее Селезнев защищал цвета национальной сборной Украины.