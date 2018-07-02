Вчені розповіли, як пити алкоголь без наслідків для організму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Максимальна доза алкоголю, яку можна випивати в тиждень без наслідків для здоров'я, становить 100 грамів чистого спирту. До такого висновку прийшли вчені Британського фонду сердечних хвороб, передає УНН з посиланням на Medical Xpress.
У дослідженні взяли участь 600 тисяч осіб, що вживають спиртні напої, з 19 країн світу.
"Перевищення цього ліміту в два рази сприяє скороченню тривалості життя, як мінімум, на 1-2 роки. Вживання більше 350 грамів чистого спирту на тиждень - на 4-5 років", - йдеться в дослідженні.
Як писав УНН, в світі зростає споживання горілки.
Примітно, що і українці не шкодують грошей на алкоголь. Витрати наших співвітчизників на цей вид продукту за перший квартал 2018 року не значно, але зросли.
Кожен українець, в середньому, витрачає на алкоголь близько 600 грн на рік, відзначають в Держстатистики.
Відзначимо, що українська горілка Medoff, згідно з дослідженням Інституту споживчих експертиз, набрала найбільшу кількість дегустаційних балів.