Вчені показали найстарішу у світі пляшку вина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Вчені опублікували в мережі фото найстарішої пляшки вина у світі. Посудина з алкогольним напоєм пролежала у землі понад 1500 років, передає УНН.
Так, пляшка об'ємом 1,5 л була виявлена ще в 1867 році на місці розкопок могили римського дворянина і його дружини в німецькому місті Шпайєр. Дивно те, що напій виготовлений приблизно в 325 році н. е., а це означає, що вік пляшки з вином становить близько 1690 років.
Сама посудина містила в собі рідину, яка мала незвичайний колір і консистенцію: через те, що пляшка пролежала стільки часу, в ній утворився мулистий осад, а дві третини були представлені каламутною і щільною рідиною, яка, на думку багатьох, є оливковою олією.
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На сьогоднішній день, вміст пляшки вже складно назвати вином. Наукові аналізи показали, що частина рідини, що міститься в пляшці, була колись вином, але зараз від нього нічого не залишилося. Вчені знайшли у старовинній пляшці залишки масла і прозорої рідини, в якій немає більше ні грама алкоголю, оскільки вино втратило весь етанол. Зрештою, дослідники стверджують, що саме оливкова олія дозволила вмісту пляшки зберегтися по сьогоднішній день. Цьому ж сприяло те, що пляшка запечатана воском, а не звичайною корковою пробкою, яка б давним-давно згнила.
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Ця дивовижна знахідка в даний час зберігається в Історичному музеї Пфальца, інтерес до неї як і раніше залишається надзвичайно високим, адже це найстаріша пляшка вина у світі.
Нагадаємо, за словами експерта О.Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний.