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Ученые показали самую древнюю в мире бутылку вина

Ученые показали самую древнюю в мире бутылку вина

Киев • УНН

 • 18005 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Ученые опубликовали в сети фото самой древней бутылки вина в мире. Сосуд с алкогольным напитком пролежал в земле более 1500 лет, передает УНН

Так, бутылка объемом 1,5 л была обнаружена еще в 1867 году на месте раскопок могилы римского дворянина и его жены в немецком городе Шпайер. Удивительно то, что напиток изготовлен примерно в 325 году н. э., а это значит, что возраст бутылки с вином составляет около 1690.

Сам сосуд включала в себя жидкость, которая имела необычный цвет и консистенцию: из-за того, что бутылка пролежала столько времени, в ней образовался илистый осадок, а две трети были представлены мутной и плотной жидкостью, которая, по мнению многих, является оливковым маслом.

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На сегодняшний день, содержимое бутылки уже сложно назвать вином. Научные анализы показали, что часть жидкости, содержащейся в бутылке, была когда-то вином, но сейчас от него ничего не осталось. Ученые нашли в старинной бутылке остатки масла и прозрачной жидкости, в которой нет больше ни грамма алкоголя, поскольку вино потеряло весь этанол. В конце концов, исследователи утверждают, что именно оливковое масло позволило содержимому бутылки сохраниться по сегодняшний день. Этому же способствовало то, что бутылка запечатана воском, а не обычной корковой пробкой, которая давным-давно бы сгнила.

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Эта удивительная находка в настоящее время хранится в Историческом музее Пфальца, интерес к ней по-прежнему остается чрезвычайно высоким, ведь это самая старая бутылка вина в мире.

Напомним, по словам эксперта О.Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный.

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