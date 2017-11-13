Вчені навчилися "перетворювати" воду в алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вчені з Національного університету Сінгапуру створили незвичайну склянку Vocktail, який здатний обдурити смакові рецептори людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео-презентацію винаходу.
По суті, Vocktail видає вміст у ньому за той смак, який побажає людина. Таким чином звичайна вода може перетворитися в вино або лимонад.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вина "Коктебель" удостоєні вищих нагород на міжнародному конкурсі
Досягається такий ефект завдяки тому, що на краях склянки розміщені електроди, що стимулюють язик при зіткненні з ними.
Також у склянці є спеціальна трубка, яка випускає гази з різними запахами - наприклад, запахом лайму чи вишні.
Вчені стверджують, що такий стакан може стати невід'ємною частиною віртуальної реальності. До того ж, цей стакан може стати корисним і в дієтології, оскільки це хороша альтернатива шкідливим напоям.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, експерти визначили вітчизняні вина, в яких перевищений вміст сірчистої кислоти.