Вчені навчилися "перетворювати" воду в алкоголь

По суті, Vocktail видає вміст у ньому за той смак, який побажає людина. Таким чином звичайна вода може перетворитися в вино або лимонад.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вина "Коктебель" удостоєні вищих нагород на міжнародному конкурсі

Досягається такий ефект завдяки тому, що на краях склянки розміщені електроди, що стимулюють язик при зіткненні з ними.

Також у склянці є спеціальна трубка, яка випускає гази з різними запахами - наприклад, запахом лайму чи вишні.

Вчені стверджують, що такий стакан може стати невід'ємною частиною віртуальної реальності. До того ж, цей стакан може стати корисним і в дієтології, оскільки це хороша альтернатива шкідливим напоям.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, експерти визначили вітчизняні вина, в яких перевищений вміст сірчистої кислоти.